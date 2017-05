Repair-Treff

Langenhagen. Der Repair-Treff bietet Aktionstage im Mehr-Generationen-Haus an der Konrad-Adenauer-Straße 15d an. Der nächste Termin ist am Sonnabend, 10. Juni, von 14 bis 17 Uhr. Danach geht es am 12. August weiter. Die Spendenannahme ist bis dahin nicht möglich.