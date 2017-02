Repair-Treff startet

Langenhagen (ok). Der Repair-Treff startet wieder durch. Erster Aktionstag im neuen Jahr mit Fahrrädern, Computer und Nähen ist am Sonnabend, 4. März, zwischen 14 und 17 Uhr im Mehr-Generationen-Haus an der Konrad-Adenauer-Straße. Spenden werden immer sonnabends zwischen 11 und 17 Uhr im Allerweg 48 angenommen.