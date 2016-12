Resolution eingebracht

Langenhagen (ok). Ob es Langenhagener Landrecht sei, den Parkbeirat so einfach ad acta zu legen, fragte sich Michael Braedt (Die Linke) in der Einwohnerfragestunde. Marc Köhler antwortete, dass der Parkbeirat jetzt im Stadtplanungs- und Umweltausschuss eingehe. Zur Zukunft der Sparkassen und die Auswirkungen auf Langenhagen hat Ratsfrau Felicitas Weck (Die Linke) eine Resolution eingebracht, die jetzt diskutiert wird. Der Service müsse nach wie vor im Vordergrund stehen, einen Abbau dürfe es nicht geben. Joachim Balk (FDP) gab zu bedenken, dass auch die Situation der Kreditinstitute Berücksichtigung finden müsse.