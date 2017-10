Restliche Punkte

Langenhagen (ok). Der Rat der Stadt Langenhagen muss mal wieder eine Ehrenrunde drehen, nachdem die jüngste Ratssitzung nach mehreren Stunden abgebrochen wurde. Die restlichen Tagesordnungspunkte werden am Montag, 16. Oktober, ab 18 Uhr im Ratssaal diskutiert. Dann geht es zum Beispiel um die Festlegung strategischer Ziele, den Abriss der kleinen Sporthalle an der IGS Süd, Baukindergeld, den Verkehrsentwicklungsplan und die beiden Sanierungsgebiete Wiesenau und Kernstadt Nord/Walsroder Straße. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung findet dann wie immer eine Einwohnerfragestunde statt.