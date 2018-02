Revue passieren lassen

Langenhagen (ok). Erzählcafé für Kriegskinder – bei dem Termin sind sicher eine Menge Erinnerungen hochgekommen. Wer noch einmal über das Erlebte sprechen möchte, hat am Mittwoch, 28. Februar, um 14.30 Uhr im Sonnencafé des Mehr-Generationen-Hauses Gelegenheit dazu. In lockerer Atmosphäre können die Beteiligten dann die gewonnenen Erkenntnisse noch einmal Revue passieren lassen. Weitere Wünsche und Anregungen sind sehr willkommen.