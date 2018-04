Rosebusch

Langenhagen. Eine Foto-Ausstellung mit Werken des Langenhagener Fotografen Fritjof Vogt zeigt vom 17. April bis zum 15. Mai im VHS-Treffpunkt, Konrad-Adenauer-Straße 17, vergangene Industriekultur: die Rosebusch-Verlassenschaften. Im ehemaligen Umspannwerk der Preussen-Elektra in Ahlem hat das Künstlerehepaar Hans-Jürgen und Almut Breuste eine umfangreiche Sammlung von vielfältigen Gegenständen vergangener deutscher Industriekultur zusammengetragen. In der Nähe des Konzentrationslagers Ahlem wird hier auch deutlich, wie unmenschlich Zwangsarbeiter in der Produktion eingesetzt wurden. Fritjof Vogt schafft mit seinen Fotos und Texten dazu entsprechende Assoziationen.

Die Ausstellungseröffnung findet am Dienstag, 17. April, um 18 Uhr statt.