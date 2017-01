Rotwein gestohlen

Kaltenweide. Diebe fühlten sich am Sonnabendnachmittag in Kananohe unbeobachtet. An einem auf dem Wanderparkplatz Hasenheide abgestellten BMW schlugen sie die Scheibe ein und entwendeten eine Tasche aus dem Inneren des Fahrzeuges, in der sich vier Flaschen Rotwein befunden haben.