Rudelsingen

Langenhagen (ok). Wer noch nicht weiß, was sich hinter dem Begriff Rudelsingen verbirgt, sollte am Sonntag, 24. September. unbedingt in den Festsaal im Eichenpark an der Stadtparkallee 16 kommen. Der Hospizverein Langenhagen, der in diesem Jahr 25 Jahre alt wird, lädt zusammen mit Jazzmusiker Tobias Sudhoff ein; gute Stimmung ist garantiert; die Fleischerei Riedel sorgt für die Verköstigung. Karten gibt es ab 1. August im Vorverkauf bei der Buchhandlung Böhnert im CCL Mit unterschiedlichen Aktivitäten soll unterschiedlichen Gruppen der Hospizgedanke näher gebracht werden.