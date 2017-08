Rudelsingen

Langenhagen (ok). Rudelsingen mit dem Hospizverein: Tobias Sudhoff kommt am Sonntag, 24. September, zum 25-jährigen Jubiläums des Vereins von 19 bis 22 Uhr in den Festsaal im Eichenpark an der Stadtparkallee. Der Eintritt liegt bei 14 Euro.