Rückblick und Aktivitäten

Langenhagen. Das erste Treffen der Tauschring-Mitglieder im neuen Jahr findet diesmal nicht am dritten Mittwoch im Monat, sondern aus organisatorischen Gründen eine Woche später – am Mittwoch, 25. Januar, statt. Treffen ist wie immer im Gemeinschaftszentrum Brinker Park. Bitte beachten: Das Treffen beginnt um 19 Uhr. Tauschen steht wieder an erster Stelle – so können auch Weihnachtsgeschenke, die nicht gefallen, an diesem Abend getauscht werden. Danach wird das Orga-Team in einem Rückblick über das vergangene Jahr informieren und neue Aktivitäten für das erste Halbjahr 2017 vorstellen. Es stehen verschiedene Ausflüge und Aktivitäten auf dem Programm, über die anschließend diskutiert und abgestimmt werden sollte. Gäste, die sich über den Tauschring informieren wollen, sind zum Treffen herzlich eingeladen.