Rund um das Kind

Langenhagen. Im Mehr-Generationen-Haus an der Konrad-Adenauer-Straße 17 öffent am Sonntag, 12. März, von 14 bis 16.30 Uhr die "Börse rund um das Kind". Flohmarktstände sind zu vergeben. Interessierte melden sich unter der Telefonnummer (0511) 72 11 35. Geboten wird zudem das Stöbern im Second Hand Shop, Kinderbetreuung und eine Kaffeestube mit Kuchen.