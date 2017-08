Rund um das Kind

Langenhagen. Im Mehr-Generationen-Haus an der Konrad-Adenauer-Straße 15d findet am Sonntag, 27. August, von 14 bis 16.30 Uhr die Börse "Rund um das Kind" statt. Angeboten werden gebrauchte Spielsachen, Autositze und vieles mehr. Parallel öffnet die Kaffeestube mit selbst gebackenem Kuchen. Der hauseigene Second-Hand-Shop lädt zum Stöbern ein. Wer Kindersachen anbieten möchte, meldet sich umgehend telefonisch unter (0511) 72 11 35 an.