Rund um die Arche Noah

Kinderkirchentag in der Martinskirche

Engelbostel-Schulenburg. Am 29. Oktober ist es so weit: Der nächste Kinderkirchentag findet im Gemeindehaus der Martinskirchengemeinde statt, und das Team lädt alle Kinder ab fünf Jahren herzlich dazu ein. Das Thema ist „Arche Noah“. „Wir freuen uns sehr, mit den Kindern gemeinsam mehr über Noah und die ganzen Tiere zu erfahren – mit tollen Geschichten, Liedern, Spielen und Kreativangeboten“, sagt Diakonin Nora Rolf. Es geht um 10 Uhr los im Gemeindehaus. „Eltern, Omas und Opa sind eingeladen, mit uns den Abschluss um 12 Uhr in der Kirche zu feiern“, sagt die Religionspädagogin.