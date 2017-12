Rund um die Elisabethkirche

Langenhagen. Am nächsten Freitag, 8. Dezember, wird der Weihnachtsmarkt mit einem Konzert in der Kirche um 19.30 Uhr offiziell eröffnet. Die Orchesterklasse 10.6 der IGS Langenhagen unter der Leitung von Ulrike Bodenstein-Dresler spielt Stücke von Saint-Saens bis Paul Simon. An der Orgel ist Arne Hallmann zu hören. Der Eintritt ist frei.