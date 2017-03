Rund ums Kind

Kaltenweide. Das DRK-Familienzentrum Weiherfeld an der Clara-Schumann-Straße 2 veranstaltet am Sonntag, 19. März, von 14 bis 16.30 Uhr einen Flohmarkt ‚Rund ums Kind‘. Neben dem Verkauf von Kleidung und Spielzeug wird auch für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt. Wer gerne selbst mit einem Stand dabei sein möchte, kann sich an das DRK-Familienzentrum unter Telefonnummer (0511) 7 79 59 00 wenden.