Rund ums Kind

Kaltenweide (ok). Das Familienzentrum „Sonnenblume“ am Moorlilienweg veranstaltet am Sonntag, 3. September, zwischen 13.30 und 16 Uhr einen Flohmarkt „Rund ums Kind“. Die Standgebühr beträgt fünf oder sechs Euro sowie einen selbstgebackenen Kuchen. Selbstgebackener Kuchen, Kaffee und Tee sorgen in der Cafeteria für das leibliche Wohl. Zu Schnäppchenpreisen gibt es unter anderem Kinderbekleidung und Spielzeug. Alle Tische sind zwar schon vergeben; es gibt allerdings eine Liste für Nachrücker. Interessierte melden sich bitte unter der Telefonnummer (0511) 5 19 35 30 oder unter familienzentrum.weiherfeld@awo-hannover.de.