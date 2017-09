Rund ums Kind

Kaltenweide (ok). Ein Flohmarkt rund ums Kind läuft am Sonntag, 15. Oktober, zwischen 14 und 16 Uhr im Montessori-Kinderhaus am Elly-Heuss-Knapp-Weg 2 in Kaltenweide. Schwangere mit Mutterpass haben bereits um 13.30 Uhr Einlass.Bei trockenem Wetter verkaufen die Kinder auf einer Decke im Garten ihr Spielzeug.