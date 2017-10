Rund ums Kind

Godshorn. Am Sonntag, 22. Oktober, findet von 14 bis 16 Uhr der große Herbst /Winter-Flohmarkt "Rund ums Kind" in der Kita am Kielenkamp 7 in Godshorn statt. Neben dem Verkauf von gut erhaltener Kinderkleidung und Spielzeug ist für das leibliche Wohl in Form von Kaffee und Kuchen bestens gesorgt.