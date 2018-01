Rund ums Kind

Kaltenweide (ok). Einen Flohmarkt "Rund ums Kind" veranstaltet das AWO-Familienzentrum "Sonnenblume" am Moorlilienweg am Sonntag, 4. Februar, zwischen 13.30 und 16 Uhr. Die Verkäufer bieten Kinderbekleidung, Spielsachen und vieles mehr zu Schnäppchenpreisen an. Die Standgebühr liegt bei fünf und sechs Euro sowie einem selbstgebackenen Kuchen. In der Cafeteria wird für das leibliche Wohl gesorgt. Platzreservierung bitte unter (0511) 5 19 35 30 oder unter familienzentrum.weiherfeld@awo-hannover.de.