Langenhagen. Das Vogelschutzgehölz, ein Gelände mit Pfaden und Volieren an der Görlitzer Straße 21, hat sonnabends und sonntags von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Besucher können die Ruhe in der Natur auf sich einwirken lassen und genießen. Der Rundgang führt an Volieren mit heimischen und exotischen Vögel vorbei. Honig aus der eigenen Imkerei oder frische Eier können erworben werden.