Sänger beim Frühstück

Langenhagen. Freitags kann im Quartierstreff an der Freiligrathstraße 11 gefrühstückt und geklönt werden. Dazu sind alle Interessierten eingeladen. Für die Frühaufsteher geht es bereits um 8.30 Uhr los. Wer später kommen möchte, wird bis 10.30 Uhr satt. Fast jede Woche wird das Programm durch Informationen oder besondere Themen ergänzt. Am 4. August wird es italienisch: Sänger Francesco Impastato wird zu Gast sein und sehr unterhaltsam dafür sorgen, dass sich die Zuhörer gedanklich in seine Heimat Sizilien sehnen werden. Francesco Impastato war zuletzt beim Frühlingsfest in Wiesenau zu hören und begeisterte das Publikum. Am 18. August wird das Sanitätshaus Zopick Produkte vorstellen, die das alltägliche Leben zu Hause und unterwegs leichter machen können.