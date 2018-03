Säuberung

Krähenwinkel (ok). Die Gemarkung in Krähenwinkel wird auch in diesem Jahr gesäubert und zwar sm Sonnabend, 17. März, um 14 Uhr. Treffpunkt ist am Sportheim im Stucken-Mühlen-Weg. Die Organisatoren bitten darum, Eimer und Harken mitzubringen.Krähenwinkler Landwirte haben sich bereiterklärt, mit ihren Fahrzeugen den Unrat an einen Sammelplatz zu fahren. Die Abfallentsorgungsgesellschaft aha stellt dort für diese Sammelaktion kostenlos einen Abrollbehälter zur Verfügung.