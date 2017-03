Saison beginnt, Ferienwochen geplant

Kinderbetreuung im Abenteuerland am Silbersee

Langenhagen. Der Verein Abenteuerland bietet auf seinem naturnahen Spielplatz am Silbersee von Ende April bis November immer donnerstags zwischen 16 und 19 Uhr und von Mai bis September auch sonnabends von 10 bis 13 Uhr Kinderbetreuung an.Zusätzlich zu den Öffnungszeiten wird es eine Ferienwoche vom 24. bis 28. Juli für Kinder von sieben bis zwölf Jahren geben. In kleinen Gruppen bis maximal sieben Kinder je Betreuer kann in der Natur gespielt oder gebastelt werden. Kochen, Ausflüge machen und bei schönen Wetter auch im Silbersee baden gehört ebenso zum Programm. Die Betreuung beginnt täglich um 9 Uhr und endet um 16 Uhr. Die Teilnahme kostet 100 Euro, für Vereinsmitglieder 80 Euro. Inbegriffen sind das Mittagsessen, Bastelmaterial, alle Getränke, Transfers und Eintritte für Ausflüge. „Das genaue Programm ist natürlich vom Wetter abhängig“, sagte der Vereinsvorsitzende Lothar Pätz, „das machen wir in Absprache mit den Eltern. Geplant sind auf jeden Fall zwei Ausflüge, bei schlechtem Wetter auch drei.“Anmeldungen sind ab sofort unter www.abenteuerland-langenhagen.de möglich.Rückfragen bitte an den Vereinsvorsitzenden Lothar Pätz unter E-Mail info@abenteuerland-langenhagen.de.