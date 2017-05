Saisonbeginn am 12. Mai

Kiosk am Stadtpark geöffnet

Langenhagen. Der Kiosk In den Heestern, zwischen Kirchplatz und Stadtparkallee, öffnet am Freitag, 12. Mai. Mittels der Maßnahme beta-TaB, in der Menschen nach psychischer Beeinträchtigung geholfen wird, wird eine kleine Eröffnungsfeier organisiert. Von 15 bis 17 Uhr bietet das Maja-Mobil Spiele. Bei schönem Wetter wird gegrillt. Es gibt Kuchen, Eis und Getränke.Der Verein „beta 89“ hat den Verkaufsstand 2011 wiedereröffnet und bietet dort während der Sommermonate zwischen 14 und 18 Uhr Getränke (kein Alkohol) und Süßigkeiten. Zudem wird dort der Schlüssel für den Spiele-Raum und die Toiletten herausgegeben.