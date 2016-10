Saisonende

Langenhagen. Am Sonnabend, 29. Oktober, findet um 10 Uhr der nächste Arbeitseinsatz der Tennisgemeinschaft Rot-Gelb Langenhagen unter dem Motto „Saisonende 2016“ auf unserer Anlage an der Leibnizstraße 62 statt. Wie in jedem Jahr haben die Mitglieder noch Gelegenheit ihre Arbeitsstunden abzuleisten. Termin: Sonnabend, 29. Oktober, ab 10 Uhr. Aufgaben: Netze abbauen, Laub von den Plätzen entfernen, Beton-Steine auf die Linien legen, Sträucher zurückschneiden, Tische, Stühle, Bänke aufräumen. Zu Mittag gibt es einen kräftigen Eintopf.