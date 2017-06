Workshop beim Tanzsportclub

Langenhagen. Der Tanzsportclub Phoenix bietet während der Schulferien einenSalsa-Workshop für Sonntag, 23. Juli, von 19.30 bis 21 Uhr an. Dieser Workshop ist ideal für Paare, die Salsa kennenlernen möchten um dann nach den Schulferien einzusteigen. Die Trainingsstätte befindet sich an der Ikarusallee 5A in Hannover- Vahrenheide. Infos und Anmeldung: Telefon (0511) 65 31 38.