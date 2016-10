Salsa tanzen

Langenhagen. Unter dem Motto "Tanzen am Freitag" bietet das Mehr-Generationen-Haus an der Konrad-Adenauer-Straße 15d wöchentlich von 18.45 bis 19.45 Uhr "Salsa tanzen" für Paare an. Anmeldung und Infomationen: Telefon (0511) 72 11 35.