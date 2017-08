Sanierung der Fahrbahn

Keuzung im Gewerbegebiet gesperrt

Godshorn. Der Kreuzungsbereich Hessenstraße, Bayernstraße und Europaallee wird am Sonntag, 3. September, für den Verkehr gesperrt. Fußgänger und Radfahrer sind von der Sperrung nicht betroffen.Die Baustelle wechselt am Sonnabend, 2. September, vom nördlichen Abschnitt der Hessenstraße in den Kreuzungsbereich. Dort wird zunächst die alte Fahrbahndecke abgefräst und tags darauf die neue Fahrbahnschicht aufgebracht.Auf dem nördlichen Abschnitt der Hessenstraße wird derzeit die Schottertragschicht hergestellt. Am Donnerstag, 31. August, sollen Asphalttrag- und Asphaltbinderschicht eingebaut werden, so dass am Freitag, 1. September, das Asphalt-Armierungsgitter aufgebracht werden kann und am Sonnabend die neue Fahrbahndecke aufgebracht werden kann.