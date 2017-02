Sanierungsbeirat trifft sich

Langenhagen (ok). Die Stadt Langenhagen lädt zur öffentlichen Sitzung des Sanierungsbeirats Kernstadt-Nord/Walsroder Straße für Dienstag, 21. Februar, um 19 Uhr ein. Auf der Tagesordnung in der Aula des Schulzentrums an der Konrad-Adenauer-Straße steht dann die Vorstellung des Entwurfs der Liste der stadtbildprägenden Gebäude im Sanierungsgebiet.