Sattelzug blieb stehen

Langenhagen. Am Freitagmittag stellten Nutzer eines Sattelaufliegers, der an der Straße Am Pferdemarkt abgestellt war, Veränderungen an diesem fest. Offensichtlich hatten Täter versucht, den Auflieger an eine Sattelzugmaschine anzukoppeln. Aufgrund der vorhandenen Sicherung in Form eines Zapfenschlosses gelang das Vorhaben jedoch nicht, so dass es lediglich zum Versuch kam.