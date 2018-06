Auszeichnung für Paracelsus-Klinik

Langenhagen. Auszeichnung für die Hygiene in der Paracelsus-Klinik Langenhagen: Bei der bundesweiten Kampagne „Aktion Saubere Hände“ ist das Krankenhaus mit dem Bronze-Zertifikat ausgezeichnet worden. „Darüber freuen wir uns sehr. Unser Ziel ist es nun, das hohe Niveau in der Händehygiene noch weiter zu verbessern “, erklärt Privatdozentin Karolin Graf, hauptamtliche Krankenhaushygienikerin in der Paracelsus-Klinik Langenhagen.