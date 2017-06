Schaden am Erdbeerhäuschen

Langenhagen. In einem am Straßburger Platz abgestellten Erdebeerhäuschen haben sich Einbrecher in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu schaffen gemacht. Sie versuchten, ein Scharnier aufzukneifen, scheiterten jedoch. Es wurde nichts entwendet. Die Schadenshöhe beträgt einhundert Euro.