Schäden an acht PKW

Langenhagen. Acht an der Flughafenstraße geparkte Autos wurden in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag aufgebrochen. Täter schlugen die Seitenscheiben ein. Sieben Navigationsgeräte und ein Radio wurden gestohlen. An folgenden Fahrzeugtypen entstand Schaden: Ford Transit Connect, Opel Meriva, VW Touran, Skoda Fabia, Ford, Renault Trafic, Opel Meriva (hier kein Glasbruch, Tür aufgehebelt, Radio gestohlen), Mercedes Benz 180.