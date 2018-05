Schatz im Silbersee?

Langenhagen. Badegäste bemerkten am nordöstlichen Ufer des Silbersees am Montag gegen 16 Uhr einen Tresor. Dieser hat anschießend die Feuerwehr geborgen. Der Tresor und der Inhalt wurden sichergestellt. In dem Tresor wurden Personaldokumente aufgefunden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wird sich mit den Geschädigten in Verbindung setzen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.