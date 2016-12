Scheibe eingeschlagen

Langenhagen. Diebe drangen an der Bahnhofstraße zwischen Freitag, 18 Uhr, und Sonnabend, 6 Uhr, durch Einschlagen der rechten Fondstürscheibe in einen 3er BMW ein und entwenden von der Rücksitzbank unter anderem ein Notebook Levono, ein IPad air, ein iPhone und hochwertige Bekleidung. Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang noch einmal daran, keine Wertgegenstände – insbesondere nicht von außen sichtbar und unverschlossen – im Pkw liegen zu lassen. Zeugen wenden sich bitte an das Polizeikommissariat Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15..