Scheibe eingeschlagen

Kaltenweide. Von Mittwoch auf Donnerstag schlug ein Einbrecher eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses am Wohldamm in Kaltenweide ein, ist aber nicht ins Haus reingegangen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15 in Verbindung zu setzen.