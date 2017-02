Scheibe eingeschlagen

Langenhagen. Am Mittwoch zwischen 17.45 und 20.10 Uhr drangen Diebe durch Einschlagen einer Kellertürscheibe mit einem Stein in ein Einfamilienhaus ian der Jahnstraße ein. Die Täter öffneten anschließend die Kellertür mit einem von innen steckenden Schlüssel und durchsuchten die Räumlichkeiten des Wohnhauses. Ein größerer Bargeldbestand und zwei elektrische Gartengeräte wurden aus dem Keller entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15 in Verbindung zu setzen.