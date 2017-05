Scheibe eingeschlagen

Langenhagen. Ein mobiles Navigationssystem wurde am Mittwoch, zwischen 18.30 und 19.30 Uhr aus einem Fiat 500 entwendet. Der PKW war zur Tatzeit in einer Tiefgarage an der Markthalle abgestellt. Um in das Fahrzeug zu gelangen wurde die Seitenscheibe der Fahrertür mit einem Stein eingeschlagen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, Telefon (0511) 109 42 15.