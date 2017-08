Scheibe eingeschlagen

Langenhagen (ok). Diebe haben am Dienstag zwischen 19.40 und 22.40 Uhr an der Flughafenstraße die hintere linke Dreieckscheibe des Mercedes Benz C 180 eingeschlagen und zwei mobile Navigationsgeräte entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.