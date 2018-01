Scheibe eingeschlagen

Kaltenweide. An der Pfeifengrasstraße sind am Dienstag zwischen 16.30 Uhr und 19 Uhr Einbrecher am Werk gewesen. Täter hebeln zunächst an einem Fenster des Einfamilienhauses, dann schlugen sie die Scheibe ein und stiegen ein. Im Anschluss wurden die Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Schmuck wurde gestohlen.Zeugen werden gebeten, sich mit dem hiesigen Polizei-Kommissariat, Ostpassage, in Verbindung zu setzen; Telefon (0511) 109 42 17.