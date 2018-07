Scheibe eingeschlagen

Langenhagen. Ein an der Flughafenstraße geparkter Opel Astra ist am Wochenende beschädigt worden. Die vordere Dreiecksscheibe wurde eingeschlagen, Täter drangen in das Fahrzeuginnere ein. Nach Angaben der Geschädigten wurde nichts entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden in der Höhe von 100 Euro.