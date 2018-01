Scheiben eingeschlagen

Langenhagen. Insgesamt sechs Autos verschiedener Marken mit eingeschlagenen Seitenscheiben wurden am Mittwoch in den verschiedenen Parkhäuser am Flughafen gefunden. Bei mindestens zwei Fahrzeugen wurden aus dem Inneren die mobilen Navigationsgeräte entwendet. Vier Halter konnten bisher nicht erreicht werden. Die Fahrzeuge wurden zur Eigentumssicherung abgeschleppt. Der Gesamtschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Bisher lässt sich die Tatzeit nicht genau eingrenzen.