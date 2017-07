Scheibenklirren

Langenhagen (ok). Ein Anwohner eines Cafés an der Kastanienallee hörte am Freitagmorgen zwischen 4.10 und 4.20 Uhr Scheibenklirren und beobachtete, wie ein Mann in einen grauen Mercedes 220 stieg und in Richtung Zentrum davonfuhr. Die Polizei stellte einen Einbruch fest, bei dem Bargeld gestohlen worden war. Die Beschreibung des Mannes: etwa 1,85 Meter groß, etwa 35 Jahre alt, kräftige Statur. Er ein T-Shirt mit einem Aufdruck in unbekannter Farbe. Hinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.