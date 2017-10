Schiedsmänner

Kaltenweide-Godshorn. Beratung bei Alltagsstreitigkeiten bieten die Schiedsmänner und -frauen in Langenhagen. Sprechstunde des Kaltenweider Schiedsmanns Joachim Schorlies ist am Montag, 6. November, von 16 bis 18 Uhr im Nie´t Hus, Clara-Schumann-Straße 2 (zweite Etage mit Fahrstuhl). Die nächste Sprechstunde des Godshorner Schiedsmanns Manfred Negelmann ist ebenfalls Montag, 6. November, von 16 bis 18 Uhr; allerdings ist der Treffpunkt in der Verwaltungsstelle Godshorn, Alt-Godshorn.