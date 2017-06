Schiedsmann berät

Sprechstunde am Montag, 3. Juli

Godshorn. Für Montag, 3. Juli, bietet der Schiedsmann Manfred Negelmann eine Sprechstunde in der Verwaltungsstelle, Alt Godshorn 90, von 16 bis 18 Uhr an. Die Beratung bezieht sich auf Nachbarschaftssteitigkeiten, Geldforderungen, Sachbeschädigung, Beleidigung, einfache Körperverletzung sowie bei allenStreitigkeiten des täglichen Lebens. Probleme können in ruhiger Atmosphäre besprochen werden, um für beide Seiten eine akzeptable Lösung zu finden. Zusätzliche Termine können unter der Telefonnummer (0511) 78 44 54 vereinbart werden.