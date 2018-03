Schiedsmann berät

Kaltenweide. Schiedsmann Joachim Schorlies bietet für Montag, 9. April, die nächste kostenlose Sprechstunde im Nie´t Hus an der Clara-Schumann-Straße 2, in der zweiten Etage (mit Fahrstuhl), von 16 bis 18 Uhr an. Die Beratung bezieht sich auf Fragen zu Nachbarschaftsstreitigkeiten, Geldforderungen, Bedrohung, Sachbeschädigung, Beleidigung und einfachen Körperverletzungen sowie allen weiteren Streitigkeiten des täglichen Lebens.