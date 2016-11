Schiedsmann

Kaltenweide. Wenn es Ärger oder Streit gibt, ist der Kaltenweider Schiedsmann Joachim-Horst Schorlies der richtige Ansprechpartner. Am Montag 5. Dezember, steht er wieder für alle Bürger zur Verfügung. Er ist im Niet´Hus, Clara-Schumann-Straße 2, in der zweiten Etage mit Fahrstuhl, in Kaltenweide kostenlos für eine Beratung zu sprechen. Seine Sprechstunde ist jeden ersten Montag im Monat immer von 16 bis 18 Uhr. Joachim-Horst Schorlies berät Bürger in allen Fragen zu allen Nachbarschaftsstreitigkeiten, Geldforderungen, Bedrohung, Sachbeschädigung, Beleidigung und einfachen Körperverletzungen sowie allen weiteren Streitigkeiten des täglichen Lebens.