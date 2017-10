Schießen um Schweinepreise

Godshorn. Auch in diesem Jahr können wieder alle Vereinsmitglieder vom Schützenverein Godshorn am Schweinepreisschießen im Godshorner Schützenhaus teilnehmen. Dieses ist jeweils montags, 30. Oktober und 6. November, ab 19.30 Uhr, donnerstags, 2. und 9. November, ab 19 Uhr und am Dienstag, 7. November, ab 19 Uhr möglich. Jeder Teilnehmer gewinnt. Die Preisverteilung findet am Donnerstag, 23. November, um 15 Uhr im Schützenhaus statt.