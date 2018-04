Schießwettkampf

Kaltenweide. Am Sonntag, 15. April, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr schießen die Mitglieder des Schützenvereins Altenhorst um die Königs- und Kaiserwürde. Ermittelt werden der König oder die Königin, sowie der oder die Jugendkönige. Weiterhin geht es um die Gemeindekette, die Döpke- und Damenscheibe, den Tarraspokal für die Jugend und die Westphal-Lange-Kette.

Der Vorstand des Schützenvereins bittet um Erscheinen der Mitglieder in Schützentracht.