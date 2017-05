Schiff zum Spielen

Langenhagen (ok). Ein Schiff, das im Wasser gestrandet ist, soll die Kinder in der Kita Stadtmitte demnächst zum Spielen animieren. Am Montag haben die Bauarbeiten an der Konrad-Adenauer-Straße begonnen, Mitte Juni soll das Spielgerät geliefert werden. Anfang Juli ist dann alles fertig. Kostenpunkt für den Steuerzahler: 90.000 Euro.